Başına sopayla vurulan Ahmet, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan 'laf atma' kavgasında başından sopa darbesi alıp, ağır yaralanan Ahmet Çamlı (29), 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Eroğlu (20) ise cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, 30 Ekim'de Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla yolda yürüyen Ahmet Çamlı ile karşıdan arkadaşı ve kardeşiyle gelen Burak Eroğlu arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Eroğlu, eline aldığı sopayla Çamlı'yı başına vurarak ağır yaraladı. Çamlı, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çamlı, bu sabah 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kavgaya karışan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Cinayeti işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişiden Burak Eroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.