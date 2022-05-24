Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi

24.05.2022 15:51
Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, mermer atölyesi işleten emekli polis Tayfur Yorulmaz (51), yerinden çıkan spiral bıçağının başına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, mermer atölyesi işleten emekli polis Tayfur Yorulmaz (51), yerinden çıkan spiral bıçağının başına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 4 yıl önce emekli olduktan sonra mermer atölyesi devralan evli ve 3 çocuk babası Tayfun Yorulmaz, mermer keserken spiral bıçağı henüz bilinmeyen nedenle yerinden çıkarak başına saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.Yapılan incelemenin ardından Tayfun Yorulmaz'ın cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi
Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi
Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başına spiral bıçağı saplanan emekli polis, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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