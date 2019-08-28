Son Dakika Haberleri: Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı

1 saat önce

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının başına tahta kazıkla vurduğu kadın yaralandı.

Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı, System.String[]
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının başına tahta kazıkla vurduğu kadın yaralandı.
İlçeye bağlı Mustafalı Mahallesi Çakırlı Sokak'ta, Nevin Y. (55) evinin önüne gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amcası Hayrettin Ç. (67) ile bir süre tartıştı.
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada, her iki tarafın çocukları ve yakınları da dahil oldu.
Kavga sırasında Hayrettin Ç, yerden aldığı tahta kazıkla yeğeninin başına vurdu.
Başından yaralanan Nevin Y, durumu jandarmaya bildirdi. Nevin Y'nin şikayetçi olduğu amcası ile diğer 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Nevin Y'nin başına 22 dikiş atıldığı öğrenildi.
Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çakırlı, Gülyalı, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, ağlayarak özür diledi Adalar'da ulaşım çalıştayında gerginlik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başına tahta kazıkla vurduğu yeğenini yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]