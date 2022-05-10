Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı - Son Dakika
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Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı

10.05.2022 15:35

ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında meydana geldi. Ocağın tavanından başına taş düşen Murat Kalaycıoğlu yaralandı. Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycıoğlu, tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ocakta başına taş düşen maden işçisi yaralandı - Son Dakika


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