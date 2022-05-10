BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika
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BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI

10.05.2022 23:44

ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40) yaralandı.

ZONGULDAK'ta, maden ocağının tavanından başına taş düşen maden işçisi Murat Kalaycıoğlu (40) yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi maden ocağında meydana geldi. Ocağın tavanından başına taş düşen Murat Kalaycıoğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Kalaycıoğlu tedavi altına alınırken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI
BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI
BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI
BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞINA TAŞ DÜŞEN MADEN İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika


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