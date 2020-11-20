Başına tomruk düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi Fikri Başak'ın başına (59), yanında durduğu kamyonun kasasından tomruk düştü. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki tomruğun altında kalan Başak, ağır yaralandı.Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
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