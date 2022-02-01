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Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi, beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi, beyin kanaması geçirdi

01.02.2022 16:53
Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi, beyin kanaması geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizlik görevlisi Yasemin Kılıç (45), başına ütü masasının düşmesiyle beyin kanaması geçirerek, hastanede tedaviye alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde temizlik görevlisi Yasemin Kılıç (45), başına ütü masasının düşmesiyle beyin kanaması geçirerek, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak'taki alışveriş merkezinde meydana geldi. Yerleri süpüren temizlik görevlisi Yasemin Kılıç'ın başına, rafta sergilenen ütü masası düştü. Kılıç, aldığı darbeyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, tedavisi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yasemin Kılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.


Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi, beyin kanaması geçirdi
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alışveriş, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başına ütü masası düşen temizlik görevlisi, beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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