Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı

31.12.2020 18:01
Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı, System.String[]

Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Hükümet Caddesinde kuzeni ile birlikte yürüyen 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, biranda yere yığıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen genç kızın çekilen röntgeninde başında mermi çekirdeği tespit edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konyar, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan lise öğrencisi yoğun bakımda tedavi altın alındı. Genç ailesi hastane bahçesinde gelecek bir sevindirici haberi beklemeye başladı.

Caddede yürürken başına yorun mermi düştü

Yeğenin markete giderken talihsiz bir olay yaşandığını belirten Şaban Konyar, "Yeğenim marketten çıkarak kuzeni ile çarşı merkezine giderken biranda bayılıyor. Ambulansla hastaneye götürüldüğünde tomografi filminde başına yorgun mermi düştüğü tespit ediliyor. Şuanda durumu kritik" dedi.

Vicdanı varsa teslim olsun

Yaşanan olayın failinin tespit edilerek yakalanmasını beklediklerini belirten Konyar, "Nerden geldiği belli olmayan bir mermi. Suçlunun biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bunu atan hangi vicdanla yaşayacak? Ruhsatsız silahsa atan kişi yakalanması biraz daha zor. Bunu haberlerle de izleyecek. Vicdanı varsa kendisi teslim olsun. Bu tür olayların ülkemizde bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Yazık günah gencecik çocuklara, insanlara" diye konuştu. - TOKAT

Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı
Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı
Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı
Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı
Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı

Hükümet, Erbaa, Tokat, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başına yorgun mermi düşen genç kız yoğun bakıma alındı - Son Dakika


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