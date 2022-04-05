Başına yorgun mermi isabet eden çocuğun hayatını oyuncu kulaklığı kurtardı

Enough_Dance_956 adlı Reddit kullanıcısının paylaştığı bir gönderide odasından içeriye giren yorgun merminin Razer marka oyuncu kulaklığına isabet ettiğini söyledi ve Razer hayatımı kurtardı dedi.

YORGUN MERMİ KULAKLIĞINA İSABET ETTİ

Kaliforniya, Torrance'de gerçekleşen bu olayda 18 yaşındaki çocuğun penceresinden içeri isabet eden yorgun mermi, kafasındaki Razer marka kulaklığına isabet ettiğini ve bir santim ileride olsaydı merminin başına isabet edebileceğini söyledi.

"AİLEMİN ÇEKECEĞİ ACIYI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

18 yaşındaki çocuk, Razer markasına teşekkür etmek için paylaştığı gönderide "Kulaklıklar kaliteli olmasaydı 18 yaşında ölü bir çocuk olurdum. Ailemin ve arkadaşlarımın çekeceği onca acıyı hayal bile edemezdim." sözlerine yer verdi.

YENİ KULAKLIK HEDİYE EDİLDİ

Razer ekibi ile iletişime geçen çocuk, şirkete teşekkürlerini sundu. Kulaklığına isabet eden yorgun mermi sonrası kulaklığı parçalanan çocuğa Razer ekibi yeni bir kulaklık hediye edeceğini bildirdi.