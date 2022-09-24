BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, 34 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, 34 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

24.09.2022 00:49

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedaviye alınan Musa İlter'in 12 Eylül günü beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, bugün yaşamını yitirdi. İlter ailesi Musa'nın ölüm haberiyle hastanede büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, 34 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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