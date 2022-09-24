Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, traktör üzerindeki Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedaviye alınan Musa İlter'in 12 Eylül günü beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, bugün yaşamını yitirdi. İlter ailesi Musa'nın ölüm haberiyle hastanede büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, 34 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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