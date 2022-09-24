BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24.09.2022 18:18

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden ve 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Musa İlter, son yolculuğuna uğurlandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos günü başına yorgun mermi isabet eden ve 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Musa İlter, son yolculuğuna uğurlandı.

Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos tarihinde, traktör üzerindeki Musa İlter, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu kanlar içeresinde yere yığıldı. Ailesi tarafından hemen Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Musa İlter'in 12 Eylül günü beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlanan İlter aradan geçen 34 gün sonra yaşamını yitirdi. Bugün Eşme Merkez Camisi'nde kılınan ikindi namazına Musa İlter'in babası Ömer İlter, akrabaları ile AK Parti milletvekilleri katıldı. Musa'nın cenazesi Eşme Mahalle Mezarlığı'nda namazın ardından toprağa verildi. Meydana gelen olayın ardından jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı. Evlere tek tek giren ekipler 11 adet silaha el koydu. Musa İlter'in başından çıkartılan yorgun mermiyle ilgili inceleme yapan ekiplerin, evlerden alınan 11 silahla örtüşüp örtüşmediğiyle ilgili karşılaştırma yapacakları öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN MUSA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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