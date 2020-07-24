Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu - Son Dakika

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu

RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan elektrik teknikeri Emrah Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu, System.String[]

RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan elektrik teknikeri Emrah Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor. O anları anlatan Köseoğlu, "Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu" dedi.

Olay, çarşamba akşamı merkeze bağlı Salarha beldesinde meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni Emrah Köseoğlu, bahçede yürürken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kafatasını delen mermi ameliyatla çıkarıldı.

O ANLARI ANLATTIBaşına yorgun mermi isabet ettiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söyleyen Emrah Köseoğlu, "Vardiya bitimine bir saat kala fabrikanın içerisinde yürüyüşe çıktım. Sonra bir anda yere yığıldım. Ne olduğunu anlamadım. Beni kanlar içerisinde gören arkadaşlarım hemen yardım istedi. Beni hastaneye kaldırdılar. İlk anda vücudumu hissizleşti. Yavaş yavaş ellerimi hissettim, ama ayaklarımı hala hissetmiyorum. Dün öğleden sonra ameliyata girdim. Mermi çekirdeğini aldılar. Ama ayaklarım hala güçsüz his kaybı yaşamışım. Ayaklarımı hissediyorum ama kaldıramıyorum. Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu"' dedi.  'İNSANA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİSİN'40 yıl düşünse başına böyle bir olay gelebileceğini tahmin edemeyeceğini anlatan Köseoğlu, "Biz de genç olduk. Ama mermi atmak nedir? Mermi atıyorsun tamam da bunu toprağa veya denize atarsın. Bunun bir insana geleceğini düşünmelisin. Bir insanın canına kastedebilirsin. Düşüncesizce mermi atmak nedir. Bilinçli olmak çok önemli. Hiç atılmaması taraftarıyım ama atıyorsan bari toprağa at. Bir insanın canından etme. Bunu düşünülmesini istiyorum" diye konuştu.'BÖYLE BİR DURUM KİMSENİN BAŞINA GELMESİN'

Hayatında ilk defa 'yorgun mermi' diye bir şey duyduğunu söyleyen Köseoğlu'nun ağabeyi Enver Köseoğlu da, "Kardeşimin kafasında bir kanama olduğundan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tomografi sonrası merminin kafasında isabet ettiğini öğrendik. İlk defa yorgun mermi diye bir şeyin varlığından haberimiz oldu. Merminin havadan gelip kafatasının çatlattığını söylediler. İçerde bulunan bir damara da baskı yapmış. Kardeşim şu anda belden aşağını hissetmekte zorlanıyor. Bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Kimsenin canına mal olmasın. Bu bir insanda olmayabilir. Bir hayvana da denk gelebilirdi. Bir candan olmaya ne gerek var" dedi.


Rize Devlet Hastanesi, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü sunucusu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı Antalya'da ilk gol geldi! Antalyaspor müthiş golle öne geçti Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü         
17:50
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor         
17:32
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti         
17:30
Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi Aysofya Camii'nde ilk namazı kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi         
17:13
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı         
17:07
Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Hindistan'da koronavirüs tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:41
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor         
16:40
Pınar Gültekin cinayetinde annenin Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü         
16:29
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım         
16:15
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı 1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı         
16:09
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı         
16:03
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı         
15:48
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor 3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor         
14:51
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı         
13:55
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu         
13:47
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu         
13:29
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı         
13:15
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı         
12:43
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu         
12:30
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti         
11:43
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş         
11:11
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı         
11:02
Elektrikte Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak         
10:39
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor         
09:34
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak         
09:33
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor         
09:14
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi         
09:06
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle 8 isimle yollarını ayıracak         
07:55
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
04:20
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Trump'ın Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 21:22:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei