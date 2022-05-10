BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI - Son Dakika
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BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI

10.05.2022 18:05

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü.

BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI
BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI
BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI
BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI

YORUMLAR
500
Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2) Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2) Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı

Şanlıurfa, Suriye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET EDEN YUSUF KURTARILAMADI - Son Dakika


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