BASINÇLA PATLAYAN SU TANKI 150 METRE İLERİDEKİ BİNANIN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika
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BASINÇLA PATLAYAN SU TANKI 150 METRE İLERİDEKİ BİNANIN DUVARINA ÇARPTI

13.10.2022 16:25

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait su tankı, sabaha karşı basınç nedeniyle patladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait su tankı, sabaha karşı basınç nedeniyle patladı. Havalanan tank yaklaşık 150 metre ileride bulunan binanın duvarına çarparak durdu. Olay sırasında yatağında uyuyan Tanyel Öz, oda duvarının büyük bir gürültüyle yıkılması üzerine panikle yerinden fırladı. Yara almadan kurtulan Tanyel Öz, "Yaşadığım için şanslıyım. Şükür bana bir şey olmadı ama odada büyük hasar var" dedi.

Manavgat'ın Side Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde bulunan bir otele ait su tankı bugün saat 04: 30 sıralarında oluşan basınç nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Basınçla yerinden fırlayan su tankı, yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir sitede bulunan dubleks evin ikinci kat dairesinin pencere ve duvar kısmının birleştiği noktaya çarparak, portakal ağacının üzerine düştü. Çarpma nedeniyle dairenin odası harabeye dönerken, olay sırasında yatağında uyuyan Tanyel Öz ise ölümden döndü. Duvarına tankın çarpmasıyla meydan gelen gürültüye uyandığını ve yatağından fırladığını belirten Tanyel Öz, "Gece 04: 30 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Otelde bulunan su tankı patlamış. Tank da gelip odanın duvarına çarptı. Camlar patladı, duvarda çatlaklar var. Pencereden girip üzerime de düşebilirdi. Yaşadığım için şanslıyım. Şükür bana bir şey olmadı ama odada büyük hasar var. Yatağımın üstü filan her yer cam kırıklarıyla dolu" dedi. Tanyel Öz, askerlik şubesinden evraklarını aldığını ve önümüzdeki günlerde askere gideceğini de söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Side Mahallesi, Manavgat, Kumköy, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASINÇLA PATLAYAN SU TANKI 150 METRE İLERİDEKİ BİNANIN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BASINÇLA PATLAYAN SU TANKI 150 METRE İLERİDEKİ BİNANIN DUVARINA ÇARPTI - Son Dakika
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