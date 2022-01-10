Basında Edirne Lisesi Ailesi Sergisi açıldı - Son Dakika

Edirne'de, "Basında Edirne Lisesi Ailesi Sergisi" açıldı.

Edirne Lisesi Cemal Gökçe Salonu'nda açılan sergide, Edirne Lisesi'nden mezun olmuş, basında çalışan gazetecilerin, liseyle ilgili yaptığı haberler yer aldı.

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Atıl Erman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 165 yıllık geçmişi olan Edirne Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri, çalışanları, velileri ve mezunlarıyla çok büyük bir aile olduğunu belirtti.

Bu ailenin bir asrı geçen zamanda yaptığı haberlerin bugün sergilendiğini anlatan Erman "Yerel ve ulusal basına yansıyan büyük bir koleksiyonumuz vardı. Bizde bunları diğer insanlarında görmesi için sergi açmaya karar verdik. Okulumuzla ilgili basına yansıyan her şeyi sergide görebiliriz. Ben sergiye katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Erman, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konuşmanın ardından Erman, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Müzekka Bayrak serginin açılışını yaptı.

Sergi 5 gün boyunca açık kalacak.