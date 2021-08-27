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Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu

27.08.2021 11:36

Antalya'da yaşanan olayda bir baba, motosikletin arkasına yerleştirdiği düzeneğe iki çocuğunu koyarak seyahat etti. Büyük tepki çeken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Antalya şehir merkezinden Serik istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü bir babanın iki çocuğunun seyahati için bulduğu çözüm adeta pes dedirtti.

ÇOCUĞUN BAŞINDA KASK DA YOK

Kullandığı motosiklete sağ ve sol tarafta olmak üzere iki farklı puset yapan baba, çocuklarını bu pusetlere koydu. Çocukları ile birlikte karayolunda bu şekilde seyir eden baba, adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Babanın ve çocukların birisinin kafasında kask olmaması ise büyük tepki çekti. Motosiklet karayolunda bir süre daha seyahat ettikten sonra gözden kayboldu.

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ VİDEO ÇEKTİ

Yaşanılan o anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu

Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika


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