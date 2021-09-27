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Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı - Son Dakika

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı

27.09.2021 11:38

Suriye sınırında 1978 yılında kaçakçılarla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve yapılan tedavi sonrası taburcu olup terhis edilen Trabzonlu er Mustafa Tiryaki, tüm girişimlerine rağmen gazi sayılmadı. 5 yıl önce baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede başında mermi olduğu tespit edilen ve hukuk mücadelesini kazanan Tiryaki'ye 43 yıl sonra gazilik unvanı ve madalyası verildi. Tiryaki, "Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, gözüm açık gitmez" dedi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978'de, Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaptığı sırada Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada isabet eden mermilerle yaralandı. Ankara'da 2 ay boyunca tedavi gören Tiryaki, ardından taburcu edildi. Döndüğü memleketinde sağlık sorunları devam eden Tiryaki, bir dizi ameliyat geçirdi. 'Gazilik' unvanı için hukuk mücadelesi veren Tiryaki, süreçleri takip edemediği için sonuç alamadı.

BAŞINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI

Mustafa Tiryaki, 5 yıl önce baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayeti ile hastaneye başvurdu. Tiryaki'nin başının sol ön kısmında, askerde yaralandığı dönemden kalan mermi çekirdeği olduğu belirlenirken, risk nedeniyle alınamadı.

43 YIL SONRA 'GAZİ' SAYILDI

43 YIL SONRA GAZİ SAYILDI

Raporlarını alan Tiryaki, gazilik unvanı için yeniden hukuk mücadelesine girişti. 5 yıl süren davalar sonucu yargı kararı ile Tiryaki'ye 43 yıl sonra gazilik unvanı beratı ve madalyası verildi.

"ÖLSEM DE GÖZÜM AÇIK GİTMEZ"

Büyük mutluluk yaşadığını anlatan Mustafa Tiryaki, "Davamda haklı olduğumu bildiğim için hiç peşini bırakmadım. Mücadelemden vazgeçmedim. Bizim dönemimizde askerlik 20 aydı. Ben askerliğimi yaparken arkadaşlarımı şehit verdim. Gazi olan arkadaşlarım da oldu ama bana 'gazilik' unvanı verilmedi. Görüşmediğim, kapısını çalmadığım kimse kalmamıştı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği avukatları bana çok yardımcı oldu. Onların açtığı davalarla gazilik onurumu aldım. Yüzümde gururla taşıdığım izlerim ve kafamdaki mermi ile bu onura nail oldum, ölsem de gözüm açık gitmez." diye konuştu.

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı

Mustafa Tiryaki, Trabzon, Suriye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı - Son Dakika


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