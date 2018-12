Başındaki Kurşunla İki Gün Gezen Genç Uyutuluyor

ADANA - Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, başına isabet eden mermiyle iki gün yarı baygın gezen Oğuzhan Ç.'nin son durumuyla ilgili, "İlk muayenesinde saptanamasa da çekilen tomografisinin ardından ateşli silah yaralanması olduğunu tespit ettik. Kafa içi basıncını düşürmek adına şu an hastayı uyutuyoruz. Hayati tehlikesi ise devam ediyor" dedi.

Adana'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen Oğuzhan Ç.'nin hastanede yapılan kontrolünde kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Tedavi altına alınan Oğuzhan Ç.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, Oğuzhan Ç.'nin dün öğle saatlerinde şuur bozukluğu şikayetiyle birkaç acil servise başvurduktan sonra Balcalı Hastanesi'ne geldiğini söyledi. Doç. Dr. Çetinay, "Bize geldiğinde konfüze dediğimiz tam koma halinde olmasa da durumu orta seviyelerdeydi. Acil servisteki doktorların yaptığı muayenede kafasının sağ yan kısmında küçük bir yaralanma tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından tomografisinde ateşli silah yaralanması olduğunu saptadık. Daha sonra hastayı hemen Nöroloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırdık. Şu an genel durumu orta seviyede. Kafa içi basıncını düşürebilmek adına şu an hastayı uyutuyoruz. Hayati tehlikesi ise şu anda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ç.'nin başına isabet eden kurşunla 1-2 gün şuuru bozuk bir şekilde gezdiğini öğrendiklerini aktaran Çetinay, "Muhtemelen bir madde ya da ilaç etkisinde olduğu düşünülmüş. Hikayesinde böyle bir yaralanmadan bahsedilmediği için şüphelenilmemiş. Fakat giderek kötüleşmesinin ardından buradaki muayenesinde durumu saptanıyor ve hemen tedavisine başlandı. İlk muayenede görülmese de saç tıraşı yapıldıktan sonra kafasının sağ yanındaki yaralanma gözlemlenebildi" diye konuştu.

