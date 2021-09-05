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Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti - Son Dakika

Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti

05.09.2021 13:30

Aşkları magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Hadise ve Mehmet Dinçerler, önceki akşam İstinye'de bir araya geldi. Basından kaçmak isteyen çift lüks otelde soluğu aldı. Dinçerler, görüntü vermemek için otel güvenliğini seferber etti.

Önceki akşam İstinye'de buluşan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, araç içinde objektife yansıdı. Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı.

OTEL GÖREVLİLERİNE UYARIDA BULUNDU

Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.

Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti

AŞKINI HAYKIRMIŞTI

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.

Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti

"SEBEBİ SENSİN"

Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" sözleriyle ilan etmişti.

Basından kurtulmak için otele kaçan Hadise ve sevgilisi güvenliği seferber etti
Basından kurtulmak için otele kaçan Hadise ve sevgilisi güvenliği seferber etti
Basından kurtulmak için otele kaçan Hadise ve sevgilisi güvenliği seferber etti
Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti

Düm Tek Tek, Beşiktaş, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti - Son Dakika Magazin


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