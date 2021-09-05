Önceki akşam İstinye'de buluşan Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, araç içinde objektife yansıdı. Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı.
Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, otel görevlilerini gazetecileri içeri almamaları konusunda uyardı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz hafta bir mekandan el ele çıkarken görüntülenen çift, Meksika Tulum'da aşk tatiline çıktı. Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.
Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" sözleriyle ilan etmişti.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › Basından kurtulmak için otele kaçtılar! Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenlik ekiplerini seferber etti - Son Dakika Magazin