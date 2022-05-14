Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti - Son Dakika
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Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti

14.05.2022 11:13
Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla başından vurulan Turgay B., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi alınan yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında yaşanan olayda, Turgay B. başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNMİYOR

Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti - Son Dakika


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