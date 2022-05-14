Başından silahla vurulan adam, tek başına hastaneye gitti - Son Dakika

Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında yaşanan olayda, Turgay B. başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı.

OLAYIN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNMİYOR

Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.