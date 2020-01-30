Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
6 saat önce
Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.
Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan Hasan G. (28) tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.
Hasan G.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
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