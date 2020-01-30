Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.

Başından silahla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Malatya'da yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan genç yaşam mücadelesini kaybetti.


Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe Mahallesi'nde yol kenarından başından silahla vurulmuş halde bulunan Hasan G. (28) tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.


Hasan G.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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