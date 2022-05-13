Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

13.05.2022 11:32

Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Olay, Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B., başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı. Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Son Dakika


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