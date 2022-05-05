Başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'daki evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Sultan Irmak için cenaze namazı kılındı. Irmak'ın cansız bedeni göz yaşları içinde toprağa verildi.

Çankaya'daki evinde 2 gün önce başından silahla vurulmuş halde bulunan Sultan Irmak son yolculuğuna uğurlandı. Irmak için Cebeci Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Genç kadının naaşı cenazeye katılan ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Öte yandan, Irmak'ın ölümüyle ilgili bir kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ANKARA