BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU

16.05.2022 21:35

BURSA ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu.

BURSA ile Yalova sınırında ormanda biri başından silahla vurulmuş, biri eli bileğinden kesilmiş halde 2 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 13 Mayıs'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan, Yalova'da kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi (45) ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye (53) ait olduğu belirlendi.

Olay Yalova ile Bursa'nın Gemlik ilçesi sınırında yer alan Armutlu ilçesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. 13 Mayıs'ta ailelerinin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Sefa Sevgi ile Yaşar Eti için arama çalışması başlatıldı. Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Hayriye Köyü arasındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişilerin olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetlerin Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi olan Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİ

Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başından silah yarası olduğu belirlendi. Cenazeler Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gemlik ve Armutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEVGİ'NİN BİR SÜREDİR TEHDİT ALDIĞI BELİRTİLDİ

Öte yandan aslen Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin alacak verecek meselesinden dolayı bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya'ya götürdüğü iddia edildi.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU
BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU

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Hisarcık, Armutlu, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ VE ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ 2 ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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