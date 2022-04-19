Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

19.04.2022 02:59
Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.G. sokakta bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Y.G tabanca ile başından vuruldu. Olayı gören yakınları Y.G'ye özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Y.G Seyhan Devler Hastanesine sevk edildi. Y.G'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleme çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

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Seyhan, Adana, Silah, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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