Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
01.04.2021 01:50
KONYA'da, Süleyman Yıldız (40), bir iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
KONYA'da, Süleyman Yıldız (40), bir iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4'üncü katında meydana geldi. Süleyman Yıldız, iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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