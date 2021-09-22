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Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı - Son Dakika

Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı

22.09.2021 10:47

İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vuruldu.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vuruldu. Öfkeli koca, intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı eşini caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kocanın "intihar etti" yalanını Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri bozdu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ve dini nikahlı eşi Suat Ö. (32), gün içerisinde kıskançlık nedeniyle tartıştı. Kavganın ardından alkollü olduğu öğrenilen Suat Ö. evden çıkarak uzaklaştı. Akşam saatlerinde ruhsatsız tabancasıyla eve geri gelen Suat Ö., Mamuş ile tekrardan tartışmaya başladı. Çıkan kavgada bir el camdan dışarıya ateş eden Ö., ikinci açtığı ateşle Mamuş'u başından vurdu. Olayın ardından sesleri duyan Suat Ö.'nün kuzeni Ceylan K. odasından çıkarak salona geldiğinde Mamuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken gördü.

KANLAR İÇERİSİNDE KALAN HAMİLE EŞİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Dehşete kapılan kadın, çiftin evdeki Sergül Ö. ismindeki 6 aylık bebeğini alarak odaya geçti. Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö. ardından intihar süsü vermek için ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak dışarıya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.'yı durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti, bir süre sonra da hayatını kaybetti. Genç kadının yapılan otopsisinde 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Öfkeli kocanın genç kadını kucağında caddeye taşıdığı ve araca bindirdiği anlar ise kameralara yansıdı. Bu olay yaşandığı esnada ise şahsın kuzeni, evdeki bebekle çıktığı caddede sinir krizi geçirdi.

KARISINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Olayın ardından Mamuş'un ölümüyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşi Suat Ö. ve evde bulunan kuzeni Ceylan K.'yı sorguya aldı. Suat Ö. ise ifadesinde, Mamuş'un evde kıskançlık krizine girdiğini evde ruhsatsız tabanca ile intihar ettiğini söyledi. Ceylan K. ise olay esnasında odada bulunduğunu, 2 adet silah sesi duyduktan sonra odadan çıktığını ve Mamuş'u kanlar içerisinde yerde gördüğünü ifade etti.

BEYOĞLU POLİSİ İNTİHAR SÜSÜ VERİLEN CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARTTI

Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptığı çalışmalar sonucunda Suat Ö.'nün Mamuş'u tabancayla başından vurduğunu tespit etti. Tekrar ifadesi alınan Suat Ö., cinayeti itiraf etti. Evin dışına atılan tabancaya ve fişeklere ise polis tarafından el konuldu. Suat Ö. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı bulunan katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülseren Mamuş'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerinin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun/İHA)

Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı

Asayiş Büro, Beyoğlu, İntihar, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı - Son Dakika
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