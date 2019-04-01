Başından Vurulan Hakan, 13 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

GAZİANTEP'te, 13 gün önce, sokakta başından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 13 gün önce, sokakta başından tabancayla vurularak, ağır yaralanan Hakan Karakuş (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, 19 Mart'ta, Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Karakuş, sokakta tartıştığı, ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle başından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Karakuş, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakan Karakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Karakuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



Hakan Karakuş'un silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - Gaziantep

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