Son Dakika Haberleri: Başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, öğle saatlerinde apartman dairesinde başından vurulmuş şekilde bulundu.

Başından vurulan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, öğle saatlerinde apartman dairesinde başından vurulmuş şekilde bulundu. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Tuğçe B.'yi başından vurulmuş şekilde buldu. Genç kadın ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.


Öte yandan görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Tuğçe B.'nin vurulduğu apartmandan koşarak birinin çıktığı belirlenirken, polis şahsın eşkali üzerinden arama başlattı. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi
Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başından vurulan kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]