Başından vurulan minik Vildan felç kaldı, maganda tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da maganda kurşunuyla başından vurulduktan sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan Ülker'in (2), vücudunun sol kısmı felç kaldı. Vildan'ı vurduğu iddiasıyla yakalanan Mehmet Çiftçi (26), tutuklandı.

Şırnak'ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla tedavi olmak için Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki akrabaları Emin Oygur'un evine geldi. Hastanede tedavi olan Reşit Ülker, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında birkaç el silah sesi duyunca dışarı çıktı. Baba, merdivende kanlar içinde bulduğu kızını akrabalarının yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Vildan'ın vücudunun sol kısmı felç kaldı. Hayati tehlikeyi atlatan minik Vildan, 4 Haziran'da taburcu edildikten sonra ailesiyle birlikte Şırnak'a döndü.ŞÜPHELİ YAKALANDIBölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Çiftçi olduğunu belirledi. Çiftçi'nin, olaydan bir gün önce Can Kaynak'tan (19) gözlük istediğini, vermeyince de aralarında tartışma çıktığını, olay günü de sokakta karşılaştığı bu kişiye ateş ettiği, silahtan çıkan merminin evde bulunan Vildan'ın başına isabet ettiği saptandı. Mehmet Çiftçi, 7 Haziran'da Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'nde gözaltına alındı.'YALIN AYAK OLDUĞUM İÇİN MOTOSİKLETE BİNDİM'

Emniyete götürülen Mehmet Çiftçi'nin, ifadesinde, silahı kendisinin ateşlemediğini, yalın ayak yürürken ayağına taş battığı için yoldan çevirdiği motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığını öne sürdü. 'Silahlı yaralama', 'hırsızlık' ve 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Mehmet Çiftçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.