Başından vurulan Murat İlker Özcan, hastanede yaşamını yitirdi

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Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

Seyir halindeki aracında saldırıya uğradı... O anlar kamerada

ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir hamle daha! Teröristlere silah gönderdiler