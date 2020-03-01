Başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Başından vurularak öldürüldü

6 saat önce

Başından vurularak öldürüldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tabanca ile başından vurulan Mehmet Emin İzol (30), yaşamını yitirdi.

Başından vurularak öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tabanca ile başından vurulan Mehmet Emin İzol (30), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki kırsal Soydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle kırsalında başından vurulmuş olarak yerde yatan Mehmet Emin İzol'u görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İzol'u Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan İzol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, İzol'un öldüren şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Başından vurularak öldürüldü

Emin İzol, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:57 Kaynak: DHA
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