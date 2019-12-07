Başından vurularak şehit olan polis için tören düzenlendi

Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde silahla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru için Bursa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Başından yaralanarak şehit olan Alaattin Özdemir'in cenazesi, görev yaptığı Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Tören alanında, polis memuru Özdemir'in mesai arkadaşları da hazır bulundu.

Saygı duruşunun ardından Özdemir'in özgeçmişi ve şehit olduğu an anlatılırken bazı polislerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Bursa Müftüsü İzani Turan dua ettirdi, bu esnada şehidin eşi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık ekipleri eşliğinde tören alanına gelen şehidin anne ve babası da ayakta durmakta güçlük çekti.

Duanın ardından şehit polis Özdemir'in naaşı cenaze aracına taşındı.

Şehit polisin cenazesi, yunus ekiplerinin konvoyuyla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Özdemir'in cenazesinin, Kütahya Ulu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile milletvekilleri ve çok sayıda polis memuru katıldı.

Olay

Yıldırım ilçesinde, salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu.

Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özdemir'in ailesi, şehidin organlarını bağışlama kararı aldı.