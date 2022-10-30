Adana'da kafasından vurulan genç, ambulansa bindirilirken söyledikleriyle şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Adana'da kafasından vurulan genç, ambulansa bindirilirken söyledikleriyle şaşkınlık yarattı

30.10.2022 21:57

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma meselesinden çıkan tartışmada 19 yaşındaki şahıs, pompalı tüfekle ateş açılması sonrası başından vuruldu. Başından yaralanmış halde hastaneye kaldırılan gencin ambulansa bindirilirken hiçbir şey olmamış gibi yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi şaşkınlık yarattı.

Kozan ilçesinde Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi Seyhan A.'nın (19) yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

KAFASINDAN YARALANDI

Çıkan tartışmada Seyhan A. kafasından yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan. A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başından vuruldu, el sallayarak ambulansa bindi

"GÖRÜŞÜRÜZ, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Seyhan, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kafasından vurulan genç, ambulansa bindirilirken söyledikleriyle şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kafasından vurulan genç, ambulansa bindirilirken söyledikleriyle şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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