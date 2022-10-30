Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana 'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi dikkat çekti. Polis hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Seyhan, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da kafasından vurulan genç, ambulansa bindirilirken söyledikleriyle şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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