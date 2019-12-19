Başından vurulmuş halde berbere sığındı - Son Dakika
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Başından vurulmuş halde berbere sığındı

6 saat önce

Sivas'ta iki kişi arasında çıkar tartışmada silah çekildi.

Başından vurulmuş halde berbere sığındı, System.String[]

Sivas'ta iki kişi arasında çıkar tartışmada silah çekildi. Başından vurulmuş halde berbere sığınan kişi kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sularında Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı yanında meydana geldi. Lüks bir aracın içerisinde konuşan M.S. ile Şeyhmuz Özal tartışmaya başladı. Tartışma her iki kişinin araçtan çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Tanıkların ifadelerine göre M.S. belinden çıkarttığı silahıyla Özal'a kurşun yağdırdı. Kafasından yaralanan Özal, kaçarak bir berber dükkanına sığınmak istedi. Vatandaşlar M.S.'nin elinden silahı alıp, M.S.'yi polise teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan M.S. verdiği ilk ifadede olayı alacak verecek meseli yüzünden gerçekleştirdiğini ifade etti. Tanıklar, M.S.'nin cinayeti işledikten sonra kar maskesi taktığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bora Kara/İHA)

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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