Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

23.03.2022 18:54
Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Emir Berk Genç'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emir Berk Genç'i (22) şakağından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evde bulunan O.A. (26), A.B.C. (21), M.Y. (20), G.T. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, O.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme
Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme

YORUMLAR
500
Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı Sakarya'da silahla vurulan kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı Serdivan'da 'Taraklı Tanıtım Günleri' yapıldı Serdivan'da 'Taraklı Tanıtım Günleri' yapıldı

Serdivan, Sakarya, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement