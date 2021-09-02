Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı - Son Dakika

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Celal S. (23) sabah saatlerinde otomobille, yaralı eşi Ela Ş.'yi (20) ilçedeki sağlık ocağına götürdü. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Ela S., tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Ela S.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Celal S.'yi gözaltına aldı.

KENDİSİNİ BAŞINDAN VURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Ela S.'nin eşiyle tartıştığı, ardından da onun ruhsatlı silahıyla kendisini başından vurduğu öne sürüldü. Geçen yıl 22 Eylül'de evlenen çiftin 3 aylık oğulları olduğu belirtildi.