Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Başından vurulmuş halde yol kenarında bulunmuştu, olayda 1 şahıs tutuklandı

Alkol içtikten sonra kafasına silahı dayayarak ateş etti iddiası

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde başından vurulmuş halde yol kenarında cesedi bulunan Eyüp Gökçe olayına ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Hırkalar Mahallesi mevkiinde yol kenarında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemeler neticesinde cesedin 35 yaşındaki Eyüp Gökçe isimli kişiye ait olduğu ve başından vurulduğu tespit edildi. Gökçe'nin cansız bedeni, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla alakalı soruşturma başlatan polis ekipleri İ.K. isimli bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki ifadesinde, olay günü Eyüp Gökçe ile birlikte alkol içtiklerini sonrasında Eyüp Gökçe'nin silahla kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğini ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri sonrasından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.