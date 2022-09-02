Başından yaralanan caretta caretta tedavi altına alındı

ÇANAKKALE - Gökçeada'ya kıyılarında başından yaralı halde bulunan caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bağlı Eşelek köyü kıyılarında yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede ekipler tarafından yapılan incelemelerde, caretta caretta'nın baş bölgesinden aldığı kuvvetli darbeyle kafatası kırılması sonucunda derin doku yaralanması olduğu tespit edildi. Yaralı caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü'nde rehabilitasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Şube Müdürü Hacıalioğlu: "Son bir ayda ikinci caretta caretta yaralanması"

Çanakkale kıyılarının caretta caretta'ların yaşaması ve yuvalaması için müsait olduğunu belirten DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, "Akdeniz kıyılarında daha sık görülen caretta caretta'lar artık Çanakkale kıyılarında görünmeye başladı. Özellikle Gökçeada ve Bozcaada'da çok sık rastlıyoruz. Şu anda elimizde 'iribaş' dediğimiz deniz kaplumbağamız var. Son bir ayda elimize gelen ikinci caretta caretta yaralanması, 2'side Gökçeada'nın Eşelek köyünün kumsallarından geldi. Aynı kumsala çıktılar, aynı yerden yaralanmışlar, kafa travmasıyla geldi. Caretta carettanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonu başlandı, beslenmesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Kafa kemiğinde bir kırık var. Kaplumbağamızı ameliyata alacağız, kafasındaki kırılan kemiği onarmaya çalışacağız. Çanakkale'de kıyılarımız çok temiz. Kıyılarımız, kumsallarımız deniz kaplumbağalarının yaşaması, yuvalaması için çok müsait. Çanakkale kıyılarında artık deniz kaplumbağalarının yuvalanmasına da şahit oluyoruz. Caretta carettaların denizde ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor o yüzden insanlarımızdan ricamız mutlaka dikkat etmeleri. Vatandaşlar özellikle teknelerini kullanırken her an bir caretta caretta çıkabileceğini unutmamalılar" dedi.

Veteriner hekim Dimişgi: "Bir önceki vakamızda caretta caretta tedaviye olumlu cevap verdi"

DKMP Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi ise, "Bu yıl baş bölgesinde yaralanma olan ikinci caretta caretta vakamız. İlk vakamızda Gökçeada ilçemizden geldi. Caretta caretta baş bölgelerinde çok derin yaralar alıyorlar. Bir önceki vakamızda caretta caretta tedaviye olumlu cevap verdi ve kendisini maviliklerle buluşturduk. Fakat bu canlımızın yarası daha derin. Caretta carettalar akciğer solunumu yaptığı için, hava almak için bazen yüzeye çıkıyor. O yüzden vatandaşların onlardan korkmamalarını, denizden geçimini sağlayan balıkçılarımızın caretta carettaları gördüğü zaman en çok korunması gereken canlılar olduklarını unutmamaları gerektiğini bilmelerini istiyorum. Ayrıca denizde sürat teknelerin ve diğer teknelerin dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü bu hayvanlar su yüzüne çıktığı için maalesef motor çarpmasına sebep oluyor ve çok derin yaralar alıyorlar. Ekolojik sisteme çok büyük katkıları olan bu canlılar, aynı zamanda denizlerimizin temizlik seviyesini göstermiş oluyor. Onları gördükçe mutluyuz ancak yaralı geldikleri zaman çok üzülüyoruz" diye konuştu.