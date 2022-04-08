Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi

08.04.2022 14:03
Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi

Malatya'da başına küt bir cisimle vurularak yaralanan genç polis alarma geçirdi.

Malatya'da başına küt bir cisimle vurularak yaralanan genç polis alarma geçirdi.

Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alsancak Caddesi üzerindeki ikametine gelen 22 yaşındaki H.B. Rabia Parkı'nda tanımadığı bir kişinin havalı tabanca ile baş kısmında kendini yaraladığını belirterek ailesinden yardım istedi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı genç bölgeye çağrılan ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde gencin baş kısmında meydana gelen yaralanmanın ateşli silah neticesi değil küt bir cisim ile gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi
Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi

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Yeşilyurt, Malatya, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başından yaralanan genç polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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