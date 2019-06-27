Son Dakika Haberleri: Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı
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Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı

1 saat önce

Adıyaman'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki İmran Bozkurt, başını balkon kapısının demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Başını sıkıştırdığı yerden çıkaramayan çocuğu fark eden ailenin de çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda küçük kızın başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
merkez, adıyaman, itfaiye, 3. Sayfa
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