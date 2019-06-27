Başını demir korkuluğa sıkıştıran çocuk kurtarıldı
1 saat önce
Adıyaman'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
'da başını balkon kapısının demir korkuluğuna sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Merkez
Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki İmran Bozkurt, başını balkon kapısının demir korkulukları arasına sıkıştırdı. Başını sıkıştırdığı yerden çıkaramayan çocuğu fark eden ailenin de çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda küçük kızın başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN
Yozgat'ta yılan yakalama operasyonu
"Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi
16 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Dolabında bu resim bulundu
Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlının savunması "pes" dedirtti: Manevi kızım olur musun