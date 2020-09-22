DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Başını direğe çarpan motosikletli polis memuru şehit oldu (2) - YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün cenazesi yakınları ve meslektaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morg önünden bekleyen Küçük'ün yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Onur Küçük'ün cenazesi, saat 12.00'de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere Konya'nın Seydişehir ilçesine götürülecek.