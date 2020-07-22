Başını kaldırıma vuran yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Başını kaldırıma vuran yaşlı adam hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerde hareketsiz yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yerde hareketsiz yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın başını kaldırıma çarptığı tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, başını kaldırıma çarptığı tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 60-65 yaşlarındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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