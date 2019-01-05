Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı
16 dakika önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Konya
'nın Derebucak
ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İlçe merkezi Yeni Mahalle
'de çalışan belediye görevlileri, sokakta kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü.
Belediye çalışanları uzun uğraşlar sonunda yakaladıkları kedinin başındaki konserve kutusunu, titizlikle süren yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarttı.
Kedi, daha sonra görevlilerin yanından hızla uzaklaştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: AA
Son Dakika! Sigarada vergi oranı artırıldı
Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Ankara'da 2'si Polis, 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlaması Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi