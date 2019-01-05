Son Dakika Haberleri: Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı

Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı

16 dakika önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Başını Konserve Kutusuna Sıkıştıran Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Konya'nın Derebucak ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi, belediye görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçe merkezi Yeni Mahalle'de çalışan belediye görevlileri, sokakta kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını gördü.

Belediye çalışanları uzun uğraşlar sonunda yakaladıkları kedinin başındaki konserve kutusunu, titizlikle süren yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarttı.

Kedi, daha sonra görevlilerin yanından hızla uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Derebucak, Konya, Güncel
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