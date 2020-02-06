Başını plastik bidona sıkıştıran yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, oyun oynarken kafasını plastik bidona sıkıştıran yavru sokak köpeğini Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.



Silifke'nin Atik Mahallesi'nde yavru sokak köpeği oyun oynamak için plastik bidonu seçince başına iş açtı. Plastik bidona başını sıkıştıran haylaz köpek, bir süre kafasını çıkarmayı denedi ancak başaramadı. Minik yavrunun oyun oynadığı plastik bidona kafasını sıkıştırdığını fark eden mahalle sakinleri, köpeği yakalayarak bidonu çıkarmak istedi ancak onlar da başarılı olamadı. Bunun üzerine mahalleli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



İhbarın geldiği mahalleye giden ekipler, köpeğin kafasını kısa sürede dikkatli bir şekilde bidondan çıkardı. Korktuğu gözlerinden belli olan yavru köpek, kurtarılır kurtarılmaz olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN