Basının geleceği TOBB'de masaya yatırıldı - Son Dakika
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Basının geleceği TOBB'de masaya yatırıldı

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla ayrı ayrı toplandı.

Basının geleceği TOBB'de masaya yatırıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki komisyon ve kurullar, TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla ayrı ayrı toplandı.


Semra Sarıışık Tozaraydın'ın başkanlığını yaptığı Basın Yayın Komisyonu, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan'ın katılımıyla TOBB Basın Müşavirliği katında yapıldı.


Basın Yayın Komisyon Toplantısı, komisyon üyeleri olan Torbalı Ticaret Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Tire Ticaret Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamızın üyelerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri yanında; basın ve yerel basının karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri için yürünebilecek yollar görüşüldü odalardan gelen sorunlar ve çözüm önerilerinin yönetim kurulu üyesi Ömer Zeydan tarafından yönetime iletileceği bilgisiyle toplantı sona erdi. - KÜTAHYA

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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