"Basının önemi ve sorumluluğu daha da artmıştır" - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir" dedi.

Tarafsız ve objektif yayıncılığın önemine dikkat çeken Vali Çelik, "Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin halkı doğru bilgilendirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir.Gelişen teknolojiyle birlikte asılsız bilgilerin hızla yayıldığı günümüzde doğru bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarının önemi ve sorumluluğu da artmıştır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.Çok önemli bir toplumsal görevi bireysel özgürlükleri ve kamusal çıkarları gözeterek zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA