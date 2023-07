Basınla Biz Bize 'Gençlik ve Spor'

Sivas için ortak hareket etme kültürünü geliştirmek, istişareyi öne çıkarmak, tüm alanlarda yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak ve basın mensupları ile diyaloğu canlı tutmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'Basınla Biz Bize' programı kapsamında gençlik ve spor konusu konuşuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, program kapsamında basın mensupları ile bir araya gelerek Sivas'ta gençlik ve spor alanında 2021 yılında yapılan çalışmalar ve 2022 yılı hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Programda ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, bir sunum gerçekleştirdi. İl Müdürü Tunç, yaptığı sunumla; 2021 yılı verilerini, hayata geçirilen projeleri anlatarak, 2022 yılı planlamaları hakkında da basın mensuplarını bilgilendirdi.

Her Çalışma Kurum ve STK'ların Ortak Görüşü Doğrultusunda Ortaya Çıkmıştır

Sivas'ta yapılan bütün çalışmaların dün karar verilip bugün uygulamaya konulan işler olmadığını vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Her biri bir vizyon dahilinde planlanan hedefleri belli olan çalışmalar. Bildiğiniz gibi biz hedeflerimizi 2018 yılının sonunda gerçekleştirdiğimiz 'Ortak Akılla Yarınlara' Çalıştayımız ile belirledik. Sonrasında zamana göre bu hedefler üzerinde güncellemelerimizi yaptığımız sektörel çalıştaylar gerçekleştirdik. Bunu özellikle ifade etmemin sebebi hayata geçirdiğimiz her çalışma her fikir, bu alanda çalışan kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ortak görüşü doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Gençlik derneklerimiz, spor kulüplerimiz, il temsilciliklerimiz sürecin bizzat içerisinde yer alarak hedeflerimize yön vermişlerdir " dedi.

Spor ve Genç Dostu Şehir Hedefi Belirledik

Gençlik ve spor alanında ilimizin bir hedef belirlediğini anımsatan Vali Ayhan, "Tüm çalışmalar doğrultusunda spor alanında Sivas için 'Tüm branşlarda spor yapılabilen, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu yetiştirebilen, sporu bir kültür olarak halka yayabilen bir spor dostu şehir' hedefi belirledik. Aynı şekilde gençlik alanında; 'milli ve manevi değerlerini özümsemiş, yeteneklerinin farkında, 21. YY becerilerine sahip, her türlü kötü alışkanlıklar yerine sanatı ve sporu kendine yaren; bilimi bir meşale olarak gören bir gençlik ve 'Genç Dostu bir Şehir' hedefi belirledik" dedi.

Sivas, Fiziki Altyapısı Güçlü Bir Şehir

Sivas'ın spor alanında fiziki altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Bu altyapıyı da sürekli geliştirmek için büyük bir çabamız var biliyorsunuz. Ama bundan daha önemlisi Sivas var olan sportif alanlarını, yapılan yatırımları sonuna kadar kullanan bir şehir. Yeni yatırımlar alabilmemizin arkasında yatan birincil etkende spor anlamında şehrimizdeki bu hareketlilik diyebiliriz. Buna ilaveten Sivas özellikle 2019 yılından itibaren ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliliği ile bir Spor Şehri olduğunu her platformda kanıtlamıştır. Bu da bize yatırım taleplerimizde güç veren ikinci etkendir" diye konuştu.

Spor Sivas Projesi Model Oldu

Spor Sivas Projesine de değinen Vali Ayhan, "Spor alanlarımızın tümünün amacına uygun ve en verimli şekilde kullanılmasına yönelik uyguladığımız 'Spor Sivas Projesi' Sivas'ımızın Türkiye'ye örnek olan çok önemli bir projesi. Sporun yaygınlaşması bir kültür haline dönüşmesi amacıyla spor yatırımlarımızı sadece il merkezimizde değil 16 ilçemizde de gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Minik Yiğidolar Tekrar Tribünde

Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi'nin devam ettiğini anımsatan Vali Salih Ayhan, "Çocuklarımızın taraftarlık kültürünü kazanmaları, şehre aidiyetlerinin şehrin takımı ile artırılması, kırsaldaki öğrencilerimizin ilimizin kültürel değerleri ile tanışmaları amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' Projemizi, tribünlerde dev bir sosyal projeye dönüştürdük. Sivasspor'un maçları için kırsaldan gelen öğrencilerimize şehrimizi gezdiriyor, Valilik makamında misafir ediyor, sonrasında il protokolümüz ile birlikte tribünlerde takımlarına destek oluyorlar. Kısa bir aradan sonra öğrencilerimiz geçen hafta tribündeki yerlerini tekrar aldılar. Bu da takımımızın galibiyetinde önemli oldu diye düşünüyorum. Projenin ülke genelinde bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi, tribünlerin şiddetten uzaklaşmasına, spor ve taraftarlık kültürünün sağlıklı bir biçimde kazandırılmasına, kırsal-merkez arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

İlçelerde Spor Kulüpleri Yaygınlaşıyor

İlçelerde spor kulüplerini yaygınlaştırmak istediklerini ve bu yönde çalışma yaptıklarını anlatan Vali Salih Ayhan, "İlçelerimizin tamamında spor kulüpleri kurulması ya da var olan spor kulüplerinin desteklenmesi yönünde bir irade ortaya koyduk. İlçelerimizde Kaymakamlarımız bu konuda önemli bir hassasiyet ortaya koyuyorlar. Şu anda tüm ilçelerimizde en az bir olmak üzere spor kulüplerimizi kurduk. Bu kulüplerimizi hem maddi hem de manevi olarak destekliyoruz. Yine merkez ve ilçelerimizde hizmet veren gençlik merkezlerimizle gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri, milli ve manevi değerlerle kuşanabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kışlar Daha Güzel

Merkez ve ilçelerde sürdürülen önemli projelerden birinin de "Kışlar Daha Güzel Olacak" Projesi olduğunu anımsatan Vali Ayhan, "Sivas bir kış şehri ve biz çocuklarımızın kayak sporu ile tanışmasını çok önemsiyoruz. İlçelerimizden 1000'in üzerinde öğrencimizi Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'mizde 3 gün misafir ediyor, gündüz kayak, akşam değerler eğitimi ile çocuklarımızla birlikte oluyoruz. Bunun yanında kayağı daha profesyonel olarak gördüğümüz Kayakta Olimpik Sporcu Yetiştirme Projemiz ile yetenek tarama testlerinden geçen öğrencilerimize yazın Kış Sporları Eğitim Merkezi'mizde kışın Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde profesyonel olarak yetiştiriyoruz" dedi.

Hamidiye Aynı Zamanda Gençlik ve Spor Vadisi

İlimizde hayata geçirilen vizyon projelerden birinin de Hamidiye Kültür Bahçesi olduğunu hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Burada gençlik ve spor alanına özel bir yer verdiğimizi görebilirsiniz. Geleneksel Atlı Spor Alanları, Macera Parkı, Muzaffer Sarısözen Kültür Sanat Merkezi, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi doğrudan gençlerimize ve sporseverlerimize hizmet edecek alanlar. Bildiğiniz gibi gençlerimizle sık sık bir araya geliyorum. Biz bize buluşmalarımız kapsamında şehrimizin özel mekanlarında tematik sohbetler gerçekleştiriyoruz. Onlar dinliyoruz. İsteklerini önemsiyor. Bazen bu doğrultuda projelerimize yön veriyoruz. Bu buluşmalarımızı bazen Şale Kitap Kafe'de de yapıyoruz. Bu sohbetlere ara vermeden devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

80 Spor Tesisi, 149 Kulüp, 48 Bin 165 Lisanslı Sporcumuz Var

İlimizdeki tesisler ve spor kulüpleri ile lisanslı sporcular hakkında da bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Faal 149 kulübümüz, 48 bin 165 Lisanlı Sporcumuz, 80 Tesisimiz ve İlimizin markası Sivas Sporumuz ile bizler bu şehri Genç ve Spor Dostu olarak görüyor ve bunu sürdürmek içinde elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeni yatırımlarımız, geliştirdiğimiz projelerle Gençlik ve Spor alanında örnek şehirlerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.

Program; basın mensuplarından gençlik ve spor alanında gelen soruların cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.