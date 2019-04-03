Son Dakika Haberleri: Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Görevini Devraldı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Görevini Devraldı

20 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Yerel seçimlerde Başiskele Belediye Başkanı seçilen Yasin Özlü, mazbatasını alarak eski başkan Hüseyin Ayaz'dan başkanlık görevini devraldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Görevini Devraldı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Yerel seçimlerde Başiskele Belediye Başkanı seçilen Yasin Özlü, mazbatasını alarak eski başkan Hüseyin Ayaz'dan başkanlık görevini devraldı.

Başkanlık görevini devralmak için Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'na gelen Başkan Yasin Özlü'yü yoğun bir kalabalık karşıladı. Başiskele Belediyesi önünde bekleyen AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ve yönetim üyeleri, yeni meclis üyeleri, Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcıları, müdürleri, personelleri ve halk tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Yasin Özlü, herkes ile tek tek tokalaştı.

Bina girişinde bir personel tarafından kendisine çiçek takdim edilen Yasin Özlü, daha sonra Başkanlık makamına çıktı. Başiskele Belediyesi Kurucu Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından karşılanan yeni Başkan Yasin Özlü, burada gerçekleşen sıcak ve samimi sohbet sonrası duygulu anlar yaşadı. Belediye mührünü ve ilçenin temsili anahtarını Başkan Yasin Özlü'ye teslim eden Hüseyin Ayaz, görevini ve koltuğunu yeni başkana devrederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Başiskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Başkan Yasin Özlü'nün ilk talimatı Belediye binasının her biriminde kendi resminin yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hizmet gereklidir, ama yeterli değildir. Asıl olan gönüllere girmektir." sözünün asılması oldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:02 Kaynak: İHA

Politika
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