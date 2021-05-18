Başiskele Belediye Meclisi'nden siyonist zulmüne tepki - Son Dakika

Başiskele Belediye Meclisi, terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşice saldırılarını ortak bir bildiriyle kınadı.

Başiskele Belediyesi 2021 yılı Mayıs ayı 5. Olağan Meclis Toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün yönettiği meclis, açılış, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Ramazan ayında Filistinliler'in ibadet etme ve yaşama özgürlüğüne, hukuksuzca ve zalimce müdahale eden işgalci İsrail'in zulmüne de değinen Başkan Yasin Özlü, "Bu bayramımızı Dünya'nın en büyük belalarından olan siyonist İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşice saldırılar dolayısıyla buruk yaşadık. Katil İsrail'in kadın-çocuk demeden sivil ve günahsız insanlara yaptığı zulüm ve katliamın asla kabul edilemez. Bizler necip Türk Milleti olarak dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, mazlum halkların her zaman yanındayız. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Filistin'de bu katliamlar ve zulümler bir an önce durdurulmalıdır. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün konuşmasının ardından Başiskele Belediyesi'nin AK Parti, MHP, Saadet Partisi ve CHP grupları adına İsrail'i kınayan ortak bildiri okundu. Meclis toplantısının devamında ise gündemin 20 maddesi görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ